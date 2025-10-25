パッと取り出したいものがすぐに見つかる！100均優秀ミニポーチ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：マルチケース（ミッキーマウス）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480745329

バッグの中で取り出したいものが見つからなくて、ずっとゴソゴソ…。なんて経験ありませんか？そんな面倒な物探しから解放してくれる便利なグッズをダイソーで発見！その名も『マルチケース（ミッキーマウス）』という商品です。

こちらは、手のひらサイズのミニポーチ。まるでお手玉みたいなサイズ感がなんとも愛らしいです♡くたっとした素材感のナイロン製なので、しわやヨレが目立たないのも嬉しいポイントです。

ミッキーのイラストが描かれたデザインも素敵ですよね！ブルーとモノトーンの組み合わせがモダンな雰囲気を醸し出してくれます。キャラクター小物ですが、大人が持っていても違和感のないデザインが好印象です。

そして何よりフック付きだから、バッグにつけたり、ネックストラップにつけたりとアレンジ自在。小物を直接バッグに入れると行方不明になりがちですが、このポーチに入れて掛けておけば、取り出したい時にすぐにアクセスできて、とっても便利です！

小物をしまっておくのにぴったり♡汚れが目立ちにくいのもGOOD

ポーチの口をジップで開けてみると、中はこんな感じ。内側が黒色なので汚れが目立ちにくいのもありがたいです！

有線のイヤフォンをクルっとまるめて収納してみました。小銭入れやアクセケースとしても重宝しそう♡

目薬や常備薬を入れて持ち歩くのにもぴったり。調べてみると、同じデザインのポーチやミニバッグが展開されているようなので、同じシリーズで揃えても可愛いですよね。

今回は『マルチケース（ミッキーマウス）』をご紹介しました。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。