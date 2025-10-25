お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（49）が24日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。過去に住んでいた東京の街を明かした。今回は、有名人の目撃情報も多い三軒茶屋でロケ。MCのくりぃむしちゅー有田哲平は「合コン、およびデート。独身の頃は通ってました」と思い出を口に。一方、小峠は「三軒茶屋で住んでた」と告白。有田が「小峠、三茶？恵比寿じゃん」と驚くと、小峠は「恵比寿の