この記事をまとめると ■日本では歩行者を交通弱者と捉えており押しボタン信号が安全横断を支える仕組みである ■米国ではボタンは横断の意思表示に過ぎず信号は自動で変わらない設計が多い ■南カリフォルニアでは信号無視も多く歩行者が自己防衛を迫られる現状がある 日本独特の「歩行者事情」 夕方のテレビニュースの特集コーナーなどで、「ヒマネタ」のようによく取り上げるのが、「インバウンド（訪日外国人観光客）が日本