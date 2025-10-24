ドジャースの佐々木朗希投手が、ワールドシリーズ(WS)の前日会見に臨み、今季の復活劇の真相を明かしました。佐々木投手は、今季序盤の不調、そして右肩のケガ。そこから復帰後はリリーフとして驚異の復活。ポストシーズンでは3セーブを記録する活躍をみせWS進出に大きく貢献しました。佐々木投手は、今季序盤の不調の理由について振り返ると「パフォーマンス的に不安がある中で投げていたら、バッターよりも自分との戦いというか