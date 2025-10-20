水森亜土とKNT365の待望のコラボレーション作品が、2025年10月21日に登場！アースフレンドリーな素材を使用したバッグは、可愛さと実用性が見事に融合。水森亜土らしいポップでカラフルなイラストがあしらわれた「Fourty Artist Edition」や、「Co-Knitty Artist Edition」など、多彩なデザインがラインアップ。 可愛さ満点！水森亜土×KNT365のバッグシリーズ KNT365と水森亜土のコラボレーシ