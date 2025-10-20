KNT365×水森亜土のコラボバッグが登場！アースフレンドリーなデザイン

水森亜土とKNT365の待望のコラボレーション作品が、2025年10月21日に登場！アースフレンドリーな素材を使用したバッグは、可愛さと実用性が見事に融合。水森亜土らしいポップでカラフルなイラストがあしらわれた「Fourty Artist Edition」や、「Co-Knitty Artist Edition」など、多彩なデザインがラインアップ。

可愛さ満点！水森亜土×KNT365のバッグシリーズ



KNT365と水森亜土のコラボレーションで誕生したバッグは、どれも可愛さとアートの魅力が詰まっています。

「Fourty Artist Edition」では、水森亜土らしいガーリーなイラストがピンクのショルダーバッグにあしらわれ、持つだけで気分が華やかに。

サイズはコンパクトながら収納力もあり、日常使いにぴったりです。また、キュートな「Co-Knitty Artist Edition」トートバッグや、日常に優しさを添える「Mam Artist Edition」も登場♪

アースフレンドリー×カラフルなデザインが魅力



Fourty Artist Edition（水森亜土 × KNT365）

価格：8,250円(税込)

Co-Knitty Artist Edition（水森亜土 × KNT365）

価格：7,700円(税込)

Mam Artist Edition（水森亜土 × KNT365）

価格：8,250円(税込)

Knitty Artist Edition（水森亜土 × KNT365）

価格：7,700円(税込)

KNT365は、リサイクルペットボトルを使用したエコな素材で、環境にも配慮したバッグを提供しています。

水森亜土のポップで自由なイラストが、アースフレンドリーな理念と見事に調和し、どのバッグも日常のコーディネートを華やかに彩ります。

バックパックからトートまで、多彩なデザインがそろっているので、好みに合わせて選べるのも嬉しいポイント♡

発売日と販売場所の詳細



この素敵なコレクションは、2025年10月21日(火)から、KNT365公式ECサイトと「THE KNT365 HOUSE」にて発売されます。

公式サイトでも購入可能なので、自宅で簡単にアクセスでき、どのアイテムも手に入れることができます。

環境に優しいだけでなく、実用的で美しいデザインがあなたの日常に新しい風を吹き込んでくれることでしょう♪

特別なバッグで、日常をもっと楽しく



水森亜土とKNT365のコラボバッグは、環境に配慮しながらもファッション性を重視したデザインが特徴。

アースフレンドリーな素材と、ポップで可愛らしいイラストが魅力的なバッグが、あなたの毎日を華やかにしてくれるはず。

2025年10月21日からの販売スタートをお楽しみに♡ぜひこの機会にチェックしてみてください。