バリオセキュアは３日ぶりに急反落している。同社は前週末１０日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の単独決算の発表にあわせて、２６年２月期の単独業績予想を下方修正した。売上高予想をこれまでの２９億７２００万円から２８億１０００万円（前期比５．４％増）、営業利益予想を５億９０００万円から４億５５００万円（同７．５％減）に引き下げた。営業利益予想が増益予想から一転して減益予想とな