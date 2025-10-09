「彼の打球はどの球場でも止まらない」【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手が8日（日本時間9日）、フィリーズとの地区シリーズ第3戦前に報道陣の取材に応じた。フィリーズのブライス・ハーパー内野手が「昔のドジャースタジアムは投手有利だったけど、今はボールがよく飛ぶ」と話していたことに反応。「打者有利になった理由？たぶんショウヘイのせいですね」