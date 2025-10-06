ストラームがベン・バーランダー氏に反論【MLB】ドジャース 5ー3 フィリーズ（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第1戦に5-3で勝利した。7回2死一、二塁でテオスカー・ヘルナンデス外野手が右中間で逆転3ランを放ったが、直前の走者の動きが議論を呼んでいる。そんな中、登板していたマット・ストラーム投手が反論が話題になっている。T・ヘルナンデスはカウン