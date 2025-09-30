新車164万円！ ダイハツ新「タント」の“スライドドア”がスゴイ！ダイハツは2025年7月1日、軽自動車の「タント」シリーズに特別仕様車「Xリミテッド」を設定しました。一体どのようなモデルなのでしょうか。ダイハツ新「タント」の“スライドドア”がスゴイ！（※画像はカスタムXリミテッド）【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ新「タント」です！（34枚）「タント」は2003年に初代が登場。全高1700mmを超える軽自動車と