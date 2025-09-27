9月22日、長野地方裁判所。一人の女性が、審理が終わって閑散となった傍聴席の最前列に立ち、廷内の一点を見つめていた。視線の先には2年前、4人の命を奪った青木政憲被告（34）の姿があった……。【写真を見る】「目に光がなく…」審理中に居眠りを繰り返した青木被告事件があったのは2023年5月25日。長野県中野市にある自宅の庭で除草作業中だった青木被告は、散歩で通りがかった女性二人に突如襲いかかり、ナイフで刺殺。