ダイドードリンコ（大阪市北区）が、米入りの缶スープ飲料シリーズの新商品「旨辛ユッケジャンクッパ風スープ」を10月6日に新発売します。新商品は、コチュジャンをはじめとした韓国調味料をベースに、魚介と肉のうまみが効いた、コク深い“旨辛”韓国系スープに仕上がっています。同社の特許製法により、米の粒をそのまま丸ごと具材として使用し、スープでありながら、しっかりとした食べごたえが感じられるということです。