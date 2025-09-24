大谷は6回無失点8K…ブルペンは3回5失点【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦にサヨナラ負けを喫した。先発した大谷翔平投手は今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と好投するも、ブルペンが大崩れ。今季10度目のセーブ失敗を喫したタナー・スコット投手には厳しい声が寄せられている。大谷は圧倒的なピッチングを見せた。1〜2回