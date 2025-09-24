大谷は6回無失点8K…ブルペンは3回5失点

【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦にサヨナラ負けを喫した。先発した大谷翔平投手は今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と好投するも、ブルペンが大崩れ。今季10度目のセーブ失敗を喫したタナー・スコット投手には厳しい声が寄せられている。

大谷は圧倒的なピッチングを見せた。1〜2回は3者凡退に抑え、3回に先頭打者の打球速度105.8マイル（約170.3キロ）の強烈なピッチャー返しが直撃したものの、その後は3者連続三振に打ち取った。6回91球を投げ、5安打無失点。8奪三振無四球の内容だった。

しかし、大谷の降板後の7回はドレイヤーが登板するも、2死一塁からマキャンに中越え2点二塁打を浴びて降板。剛腕エンリケスが後を継いだが、カスティーヨに2ランを被弾。一気に3失点を喫した。1点リードの9回にはスコットがマウンドへ。しかし四死球で走者を出し、犠飛と適時打で一瞬にしてサヨナラ負けを呼び込んだ。

ドジャースのブルペン、そしてスコットが不振な現状はもはや“既視感”あるものの、さすがにLAメディアもショックを隠せないようだ。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は「タナー・スコットがMLB最多の10度目のセーブ失敗を喫した。ショウヘイ・オオタニの見事な登板を台無しにした」と言えば、地元放送局「NBCスポーツ・ロサンゼルス」でレポーターを務めるマイケル・J・デュアルテ氏は「タナー・スコットがまたセーブ失敗」と落胆した。（Full-Count編集部）