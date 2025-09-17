これは、9月5日に静岡･牧之原市を襲った竜巻の瞬間を映したドライブレコーダーの映像。窓に打ち付ける雨。すると…。突然ひびが。この時、外では風速75メートルの国内最大級が竜巻発生していました。そして…。何かが直撃し車内にガラスが散乱。車体が大きく揺れ続けているのがわかります。牧之原市を襲った竜巻被害。市内では住宅の全半壊が150棟。一部損壊は976棟となっていて、被災から12日経った今も復旧作