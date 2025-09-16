「静かな退職は会社崩壊の引き金。会社が崩壊する前に経営者がすべきこと」と題した最新動画で、社労士のたかこ先生が「静かな退職」の実態と具体的な防止策について解説した。 たかこ先生は「社員の45%が静かな退職状態」と海外調査のデータを紹介し、「会議が静かすぎるのは、その危険なサイン」と警鐘を鳴らす。静かな退職とは「在職しているが、言われたことだけをこなし、それ以上のことはやらない」働き方を指し、