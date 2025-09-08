【MLB】オリオールズ2ー5ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルティモア）【映像】大谷、理解不能弾→菅野智之が“混乱”9月7日（日本時間9月8日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平に豪快な先頭打者弾を浴びたオリオールズの菅野智之が、マウンド上で思わず首をかしげた場面が話題となっている。1回表に迎えた1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、オ