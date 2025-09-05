消火栓ホースの筒先を盗もうとしたとして静岡県警三島署は５日、伊東市の無職の男（５７）を窃盗未遂の疑いで逮捕したと発表した。逮捕は８月２９日。発表によると、男は８月下旬、函南町上沢に設置されていた格納箱から、消火栓ホースの筒先１本を盗もうとした疑い。容疑を認めている。盗難防止のために格納箱に貼られたテープがはがされているのを同署の署員が８月２５日に発見し、事件が発覚。男の関係先から、消火栓ホー