村上宗隆が17号…今季出場34試合目■巨人 ー ヤクルト（4日・岐阜）ヤクルトの村上宗隆内野手が4日、岐阜で行われた巨人戦に「4番・三塁」で出場し、4回1死満塁の第3打席で17号を放った。豪快なグランドスラムにスタジアムは騒然。この日は第1打席にも16号2ランを放っており、これで直近6試合で7発目。勢いが止まらない。打った瞬間の確信弾だった。4回1死満塁で迎えた第3打席。巨人・泉の投じた変化球を完璧に捉えると、打球