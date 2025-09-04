ºÇÂ®117¥­¥í¤ÎÌÚÂ¼¿µÂÀÏº¡Ä½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÇÅê¼ê¡¢Êá¼ê¡¢ÆâÌî¼ê¤ò¤³¤Ê¤¹µð¿Í¤Ï¡¢¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¡Ê12·î26¡Á29Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤òµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£11Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢13Æü¤«¤é³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Áª¹Í²ñ¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¤òÃæ¿´¤ËÌó400¿Í¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤¬±þÊç¡£1¼¡Áª¹Í¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò·Ð¤ÆÁª¹Í²ñ¤ò3ÅÙ