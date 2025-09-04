¡Öµð¿Í¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¡¡Ìó400¿Í¤«¤éÁª½Ð¡ÄºÇÂ®117¥¥í¡õÂÇÎ¨.700¤Î¡È»°ÅáÎ®¡É¤â
ºÇÂ®117¥¥í¤ÎÌÚÂ¼¿µÂÀÏº¡Ä½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÇÅê¼ê¡¢Êá¼ê¡¢ÆâÌî¼ê¤ò¤³¤Ê¤¹
¡¡µð¿Í¤Ï¡¢¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¡Ê12·î26¡Á29Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤òµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£11Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢13Æü¤«¤é³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡Áª¹Í²ñ¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¤òÃæ¿´¤ËÌó400¿Í¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤¬±þÊç¡£1¼¡Áª¹Í¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò·Ð¤ÆÁª¹Í²ñ¤ò3ÅÙ¼Â»Ü¤·¡¢16¿Í¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÆ°¤òº£¸å¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ÈÁª¼ê¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢2¿Í¤òÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ·×18¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÏÂÀô¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î±¦ÏÓ¡¦ÌÚÂ¼¿µÂÀÏºÅê¼ê¤ÏºÇÂ®117¥¥í¤ò¸Ø¤ê¡¢Êá¼ê¤äÆâÌî¤â¤³¤Ê¤¹¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÈóËÞ¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ó¥Ã¥È¥«¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ2025¡×¤Ç¤Ï5»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.700¡Ê10ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¡Ë2ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£9·î20Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï2012¡Á2014Ç¯¤Ë3Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ë¤Ïµð¿Í¡¦¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡¢°éÀ®¤ÎÌÚ²¼´´ÌéÅê¼ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Â¼ÅÄ¸°ìÅê¼ê¡¢À¾Éð¡¦¿ù»³ô£´õÅê¼ê¤é¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿ÍOB¤ÎÂç¿¹¹ä»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢À¾Â¼·òÂÀÏ¯»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£ÂçÅÄÂÙ¼¨»á¡¢¹õÅÄ¶ÁÀ¸»á¤¬¥³¡¼¥Á¤Ë½¢¤¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë