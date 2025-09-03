MLB、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）、久々のホームランはまさに電光石火。またしても記録に残る一本となりました。前日は試合がなく、日本時間3日からパイレーツ3連戦に臨む大谷翔平選手。あすは二刀流出場の予定で、試合前はキャッチボールで調整しました。地区優勝へのマジックは22。9月の初戦に1番、指名打者で出場しました。その第1打席は高々と打ち上げてしまい、レフトフライでした。ドジャースの先発は、レ