チャンネル登録者1630万人超の大人気YouTuber「はじめしゃちょー」が30日、自身のYouTubeチャンネルで結婚を報告した。お相手は一般女性。 【画像】奥さんのウエディングフォトお幸せに！ 最新の動画では、BGMとともに「はじめしゃちょー」とウエディングドレスを着た女性の写真がスライド式で流れた。その後スーツ姿で登場した「はじめしゃちょー」は「動画の冒頭、そしてタイトルにもありますよ