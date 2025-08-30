ベルギーサッカー協会（RBFA）は29日、9月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むベルギー代表メンバーを発表した。ここまでW杯欧州予選で2試合を戦い、1勝1分けとなっているベルギー代表は、4日にリヒテンシュタイン代表と、7日にカザフスタン代表との対戦を予定している。メンバーにはMFケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）やGKティボー・クルトワらが招集されている一方、FWロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）は