コーカサス地方のアゼルバイジャンで、TBSテレビのドラマ撮影班が運搬作業を依頼していたトラックが道路から転落し、運転手が死亡しました。TBSテレビによりますと、今月27日、アゼルバイジャンの首都バクーから車で3時間ほどの山間部で、来年放送予定のドラマ「VIVANT」の撮影に必要な簡易トイレを運んでいたトラックが道路から転落しました。この事故で現地の運転手（52）が死亡、同乗していた48歳の男性も腕の骨を折るなどのけ