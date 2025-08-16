ノア１６日の後楽園大会でＧＨＣヘビー級王者ＫＥＮＴＡ（４４）が挑戦者・丸藤正道（４５）との盟友対決を制して、初防衛に成功した。ＫＥＮＴＡは２月に、約１１年ぶりに古巣ノアへ復帰。先月２０日の後楽園大会で拳王を破り、２０１４年１月以来の団体最高峰王座を戴冠した。その試合後に丸藤から挑戦表明され「マルケン」での王座戦が決まった。試合は両者が一進一退の攻防を繰り広げ、３０分を超える大熱戦となる。終盤