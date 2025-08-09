長野県警は9日、北アルプス白馬岳の標高約2900メートル付近で、低体温症とみられる症状で動けなくなっていたいずれも群馬県の65〜78歳の男女3人を救助した。このうち無職清水勇一さん（78）＝同県高崎市＝が死亡した。他の2人は命に別条はないという。大町署によると、新潟県糸魚川市の蓮華温泉から計8人で7日に入山。うち5人が白馬岳に向かい、3人が動けなくなった。同行者が付近の山小屋に助けを求めた。天候の回復を待って9