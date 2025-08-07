「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（7月31日（木）〜8月6日（水））注目した数字をご紹介します。20ドルフォックス、D2C配信サービス「FOX One」を開始フォックス（Fox Corporation）は、新たなD2C型ストリーミングサービス「フォックスワン（FOX One）」を開始した。価格は月額19.99ドル（約2890円）で、既存の有料テレビ契約者には無料で提供される。フォックスワンでは、NFLやMLBなどのライブスポーツ中継の