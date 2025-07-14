7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÏÃ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤âÄÌ¤¸¤ë¥«¥Ã¥±¥§¿Í´Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´ë²è¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¥«¥Ã¥±¥§ÏÃ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Î1¿Í¡¢¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¥­¥ã¥é¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡¦Den¤¬¼«¿È¤Î·ÝÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ò¤¦¤½¤Ö¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÌ¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ÎÄÁ¤·¤µ¤Ë·Ý¿ÍÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤â¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡Ä¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛDen¤¬ÈäÏª¤·¤¿GACKT¤Î¥«¥Ã¥±¥§ÏÃ¤Ë·Ý¿ÍÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¥¦