「見た目が重視された会合」フジテレビの異常な企業風土が浮き彫りとなった。7月6日、一連のフジテレビ問題に関する特別番組『検証 フジテレビ問題〜反省と再生・改革〜』が放送された。すべての発端は、元タレント中居正広氏（52）と元フジ女性アナウンサーＡさんのトラブル。その対応を当時の経営陣は誤り、会社に大損害を与えた。番組を通じてわかったのは、人事権を掌握する日枝久前取締役相談役（87）の一極集中、そしてバブ