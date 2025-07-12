■ダイヤモンドリーグ（DL）第10戦 モナコ大会（日本時間12日、モナコ）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手陸上の世界最高峰シリーズ戦ダイヤモンドリーグ。その10戦目であるモナコ大会が行われ、東京2025世界陸上代表の三浦龍司（23、SUBARU）が男子3000m障害に出場し、8分03秒43で2着に入った。優勝したのは8分03秒18をマークした、オリンピック™2大会連続金メダルのS.エルバカリ（29、モロッコ）。30