昨今、時短・ヘルシー・簡単な“ほったらかし料理”として「せいろ蒸し」が注目を集めている。レシピ動画メディア「デリッシュキッチン」によると、せいろを使ったレシピの検索数は昨年9月ごろから伸長し、昨年9月と今年5月を比較すると約5倍になっているという。せいろ蒸しは、食材の旨味を逃がさず、栄養価を保ちながらふっくらとした仕上がりを楽しめる。また、蒸し料理はゆでるよりも栄養が逃げにくく、油を使わないのでヘルシ