SAPPORO STREAM HOTELは、「STREAM Afternoon Tea〜Pearl Jewelry〜」をら6月30日まで提供する。“人魚の涙”や“月のしずく”など の呼び名が付く宝石「パール」をテーマに、ホワイトカラーを基調とした11種類のスイーツと3種類のセイボリーをラインナップする。メニューには、コーヒー香りを牛乳に移して仕上げた「貝殻チョコと白いコーヒームース」、はちみつの甘味とナッツの香ばしい風味を合わせた「ヌガー風ムースケーキ