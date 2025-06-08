第1回【児童と教諭23人を殺傷した附属池田小事件「宅間守」捜査員が逮捕後3日間の“姑息な演技”を見破った“一瞬の反応”】を読む2001年6月8日、午前中の小学校に侵入した男が出刃包丁で複数の児童と教員を殺傷した「附属池田小事件」。現行犯逮捕された宅間守（37＝当時）は、第一審の死刑判決に対する控訴を自ら取り下げ、死刑を確定させた。だが、供述調書を入手したジャーナリストの今西憲之氏によれば、宅間は逮捕後の3