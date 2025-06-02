¥»¥Ö¥ó¡½¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2Æü¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤ò¼õ¤±¡¢11Æü¤«¤é4Æü´Ö¤Î¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î³ä°ú¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏÀÇÈ´¤­100±ß¤È¤Ê¤ë¡£100±ß¤ÇÇä¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï2020Ç¯8·î°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¡£