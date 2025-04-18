狼皇子と嘘つきな結婚この記事の画像を見る生まれ故郷 で継母たちから虐げられていた姫・アイリンが、本人の意志とは関係なく政治的な事情で大国の第3皇子・ルスランのもとに嫁ぐ。『狼皇子と嘘つきな結婚』（音久無/白泉社）は今や定番ジャンルのひとつになった政略結婚ものの作品だ。 1巻発売直後から大きな話題を呼んだ本作は、電子書籍レンタルサイト「Renta!」の2024年の年間ランキングで「少女漫画新作売り上げ」部門の