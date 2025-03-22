2023年よりヨーロッパを離れ、アメリカのMLS（メジャーリーグサッカー）へと活躍の場を移したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ。スペイン紙『Marca』は19日、「インテル・マイアミとの契約終了後、メッシが検討している5つのオプション」と題し、メッシの今後のキャリアについて推測している。インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWは、アメリカでも圧巻のパフォーマンスを披露。現在は負傷中であり、今月のアルゼン