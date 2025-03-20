賃貸マンションを退去する際、思っていた以上に高額な退去費用を請求されることがあります。敷金を預けている場合でも、「追加で費用が必要」と言われるケースも少なくありません。しかし、請求された金額が本当に正当なものなのかを確認し、交渉次第では減額できる可能性があります。では、どのように確認し、交渉すればよいのでしょうか？ 本記事では、高額な退去費用を請求された際の対応方法について詳しく解説しま