Jリーグのシーズンが2026年から「秋春制」に移行することを受け、セレッソ大阪は初の夏季開催となるプレシーズンキャンプを北海道東川町で実施すると発表した。キャンプはシーズン開幕前の6月に実施される見込みで、地域活性化への影響を促す動きも出ている。【写真】アウェイサポに「きびだんご」配布で話題J1岡山開幕戦の来場者プレゼント「家来にされる？」Jリーグはこれまで春先に開幕し、基本的に年内に閉幕するカレンダー