死亡したクレア・ノーランドさん/Courtesy Seven Network Australiaブリスベン（ＣＮＮ）オーストラリアの介護施設に入所していた９５歳の女性に対しスタンガンの一種「テーザー銃」を使用して死亡させた警官が過失致死罪で有罪の評決が言い渡された。陪審員は、女性が刃物を所持していたものの「差し迫った」脅威ではなかったと判断した。有罪を言い渡されたのはクリスチャン・ホワイト被告。昨年５月、ニューサウスウェールズ州