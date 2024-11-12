マクドナルド」は、11月13日（水）から11月26日（火）の期間限定で、「チーズチーズてりやきマックバーガー」を全国の店舗で発売する。【写真】セットで贅沢に味わいたい！ 「チーチーてりやき」の詳細■知る人ぞ知る話題のメニュー今回発売する「チーズチーズてりやきマックバーガー」は、レギュラーメニュー「てりやきマックバーガー」に、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズと、濃厚なチェダーチーズをプラス