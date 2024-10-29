Jリーグは29日、東京都内で理事会を開き、来季以降の公式戦で登録選手上限を1試合20人に変更することを決めた。今季はYBCルヴァン・カップのみが20人でリーグ戦は18人だった。戦術多様化への対応や若手の出場増加を念頭に、ベンチ入りメンバーを増やす。国内での期限付きの移籍に関する規則を新設。来季から1シーズンでクラブが貸し出し、借り受けできる選手は原則として各10人までとする。日本フットボールリーグ（JFL）の