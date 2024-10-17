スタメン発表で大ブーイングを浴びた大谷【MLB】メッツ ー ドジャース（日本時間17日・ニューヨーク）ドジャース大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地で行われるリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で出場。試合前、スタメン発表では名前がアナウンスされると、ニューヨークのファンから大ブーイングを浴びた。そんな中、大谷が見せたリアクションに米メディアも一斉に注目した。試合開始30分前、スタメン