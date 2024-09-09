9月8日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー最新作『キミとオオカミくんには騙されない』第5話が生放送され、「第35回ジュノンボーイコンテスト」準グランプリの経歴を持つ俳優・タケ（吉田剛明）が脱落。さらに生放送のラストで衝撃的な真実が判明した。【映像】生放送で明かされたラスト1分の衝撃事実1回目の脱落投票でameが脱落し、第5話の時点で残っていた男子は7人。以前の放送でameは“オオカミくん”では無かったこ