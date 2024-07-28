¡Ö551¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤½¤ó¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤È¶¦¤Ë¡¢X¾å¤ËÈá»´¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2024Ç¯7·î21Æü¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×Åù¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔÆâºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤¸¤Þ¡Ê¡÷jimaaaaaman¡Ë¤µ¤ó¤¬ËÁÆ¬¤ÎÀä¶«¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¡¢551Ë©Íé¤ÎÆÚ¤Þ¤ó......¡©¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Ú¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¤Ç¡¢¥Õ¥«¥Õ¥«¤Ç´Ý¤Ã¤Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¤¤¬......¡©¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£22Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸