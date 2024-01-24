【ソウル＝中川孝之】北朝鮮が最近、韓国との南北統一を象徴する平壌（ピョンヤン）の「祖国統一３大憲章記念塔」を撤去したと韓国政府関係者が明らかにした。韓国の保守、尹錫悦（ユンソンニョル）政権への敵対姿勢を示したものだ。金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は１５日の最高人民会議（国会）の施政演説で「見苦しく立っている」と述べて撤去を命じていた。韓国は「最も敵対的な国家」で和解や統一の相手ではな