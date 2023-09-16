俳優の堺雅人が１６日、ＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・午前９時３０分）に出演した。番組では、堺が主演を務めるＴＢＳ日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ（ヴィヴァン）」（日曜・午後９時）が１７日に最終回を迎えることを特集した。ＶＴＲで堺は、同ドラマで共演する阿部寛、二階堂ふみ、富栄ドラムと出演。主人公の乃木憂助を演じる堺は、ドラムについて「毎日、現場にいらっしゃって撮影のない時も。モンゴルでも。努力家で頑