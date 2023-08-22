ビッグモーターをめぐる保険金の不正請求問題で、和泉社長が社員に向けて、初めてビデオメッセージを送り、「本当に信頼がどれだけ大事か」と強調した。「信頼がどれだけ大事か」と強調ビッグモーターの和泉伸二社長は19日、就任以来初となるビデオメッセージを送った。ビッグモーター・和泉伸二社長のビデオメッセージ:「皆さん、おはようございます。まだ残暑が大変厳しい中、毎日お疲れさまです」「厳しい状況が続いていると思