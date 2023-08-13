小誌の手元にある〈US Tax Report〉と題する35枚にわたる文書。米国内国歳入庁に提出された税務申告書だ。提出者の名前は〈HAK JA HAN〉。統一教会（現・世界平和統一家庭連合）の韓鶴子総裁（80）である。この文書を紐解くと……。【画像】日本からの“給料”を示す「証拠文書」“カジノ好き”の韓鶴子総裁5月の合同結婚式に約2600人が参加解散命令請求の目処が立たぬ中、統一教会が勢いを取り戻しつつある。5月7日には韓国
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