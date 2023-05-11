北朝鮮咸鏡北道（ハムギョンブクド）北東部の羅津（ナジン）・先鋒（ソンボン）地域と隣接したロシア沿海州の海岸で、難破した北朝鮮漁船が散在する「船の墓」が発見された。専門家らは耐久性がきわめて低い木船が遠海で操業をして難波し、ロシア海岸に流れ着いたとみている。北朝鮮は水産物の生産目標を達成するため、安全を無視して遠海での操業に古い木船を動員している。現地で船の墓を確認したカン・ドンワン東亜大教授は１０